21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал создание в Беларуси системы малых грантов на реализацию молодежных инициатив. Речь идет в первую очередь о государственно-частном партнерстве, реализации гражданских инициатив. Соответствующий вопрос в числе прочих обсуждался сегодня на совещании главы государства с руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.

О подробностях рассказал журналистам министр образования Игорь Карпенко. "Пока есть определенные вопросы, связанные с созданием нормативной правовой базы. Мы продолжим эту работу. Но сама идея Президентом поддержана. Сегодня очень важно, чтобы молодежь, молодежные организации, общественные структуры, в том числе физические лица, выступая с какими-то молодежными инициативами, могли предложить проекты, которые как интересны молодежи, так и учитывают интересы общества, государства, имеют определенную патриотическую направленность", - отметил министр.

По его словам, сейчас стоит задача посмотреть комплексно на нормативную правовую базу, в том числе законодательную, в области государственной молодежной политики и сформировать четкие подходы, которые позволят эти инициативы поддерживать.

"Здесь стоит вопрос о создании своеобразного дополнительного фонда, в том числе спонсорских средств, которые могут направляться на поддержку малых молодежных инициатив", - пояснил Игорь Карпенко.

Как сообщалось БЕЛТА, на совещании Президент предложил рассмотреть новое направление работы - механизм реализации гражданских и молодежных инициатив на местах. "Такие вопросы и перед вами, и передо мной, особенно при встречах в студенческих коллективах, поднимаются. Идея хорошая, да и направлений такой работы очень много в обществе. Это может быть участие граждан в обустройстве территорий своих городов и поселков, в ремонте памятников, обелисков. Молодежь могла бы реализовать проекты, направленные на патриотическое, интеллектуальное, духовное и физическое воспитание", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, здесь должна быть выстроена системная работа на перспективу. "Это и наш идеологический вектор. При этом нужно обеспечить постоянное сопровождение данной работы на уровне Совета Министров, парламента и особенно на уровне местных исполнительных и распорядительных органов. Мы должны абсолютно четко понимать, как будет проходить отбор проектов, кто получит средства и как будет контролироваться их распределение и использование", - сказал Президент.-0-