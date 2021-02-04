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04 февраля 2021, 19:10

Лукашенко подписал указ, повышающий привлекательность механизма поддержки экспорта

Фото из архива
Фото из архива

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля подписал указ №39, который предусматривает повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции. Документом изменяются нормы некоторых прежних указов главы государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Предусматривается возможность для ОАО "Банк развития Республики Беларусь" при кредитовании экспорта белорусской продукции предоставлять в 2021-2022 годах экспортные кредиты резидентам Беларуси для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам; использовать в 2021-2022 годах такие финансовые инструменты, как факторинг (уступка денежного требования), постфинансирование и дисконтирование аккредитивов.

Кроме того, в 2021-2022 годах предоставляется право банкам Беларуси (по утверждаемому Советом Министров перечню) выдавать экспортные кредиты резидентам для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам, также нерезидентам для оплаты реализуемых резидентами товаров, работ, услуг.

Страховым организациям, собственный капитал которых составляет не менее Br25 млн, предоставляется право без привлечения средств бюджета для осуществления страховых выплат проводить страхование экспортных рисков.

Еще одна новация - отмена минимальной суммы предоставления экспортных кредитов (сумма, эквивалентная не менее $200 тыс.).-0-

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