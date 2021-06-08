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08 июня 2021, 00:03

Лукашенко подписал закон о поправках в кодексы по вопросам уголовной ответственности

Фото из архива
Фото из архива

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Документ, который ранее был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики, опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности направлен на системную модернизацию отношений в соответствующей сфере.

Данным документом усовершенствованы положения Общей части Уголовного кодекса. В частности, конкретизированы условия, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны (если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить его опасность и характер). Предусмотрен более дифференцированный подход к назначению штрафа (в зависимости от конкретных обстоятельств совершенного преступления и личности преступника), а также возможность его рассрочки.

Внедрен институт замены наказания, не связанного с изоляцией от общества, более строгим в случае, если осужденный уклоняется от его отбывания. Соответствующее решение будет принимать суд.

В Особенной части УК пересмотрены размеры санкции порядка 70 составов преступлений. В результате обеспечены соответствие наказаний характеру и степени общественной опасности совершенных деяний, сбалансированность уголовно-правовых норм.

Также в санкции ряда статей (принуждение к совершению сделки, мошенничество и другие преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности) введено ограничение свободы в качестве альтернативы лишению свободы. Это позволит судам более гибко подходить к вопросу назначения наказания.

Исключены отдельные статьи и составы преступлений, которые носят формальный характер (например, нарушение правил безопасности обращения с генно-инженерными организмами, не повлекшее причинения вреда здоровью людей и окружающей среде). Исключены также те статьи и составы, которые охватываются применением иных мер воздействия (так, вред, причиненный окружающей среде в результате нарушений правил водопользования, правил охраны рыбы и других водных животных, возмещается согласно установленным таксам, ввиду чего уголовно-правовые меры воздействия являются излишними). Кроме того, те статьи и составы преступлений, которые являются нетяжкими по своей сути и предусматривают административную преюдицию в качестве условия привлечения к ответственности, также исключены из кодексов об уголовной ответственности.

Наряду со смягчением ответственности за определенный круг деяний законом обеспечена дополнительная охрана конституционного строя страны. В этих целях в Уголовный кодекс включен ряд новых статей и новых составов преступлений. Так, предусмотрена ответственность за экстремизм (участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности, прохождение обучения такой деятельности), за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий (при этом ответственность будет наступать при наличии двукратной административной преюдиции). Вводится ответственность за распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности, а также за незаконные сбор и распространение персональных данных, несоблюдение требований по их защите. Появилась ответственность за незаконные собрание либо получение сведений, составляющих государственные секреты, с целью их распространения (при отсутствии признаков измены государству или шпионажа).

Одновременно усилена ответственность за убийство сотрудника милиции (аналогичная ответственность введена за убийство военнослужащего), сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок, насилие либо угрозу его применения в отношении таких лиц, а также судей и народных заседателей, публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей либо его близких, организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них, публичные призывы к проведению незаконных массовых мероприятий, умышленное блокирование транспортных коммуникаций, повлекшее причинение ущерба в значительном размере (40 и более базовых величин).

Усовершенствованы меры ответственности за иные преступные деяния. Так, в частности, с учетом современных тенденций в сфере информатизации и анализа правоприменительной практики изложена в новой редакции глава 31 УК "Преступления против компьютерной безопасности". Существенно усиливается ответственность за уклонение от уплаты налогов. Максимальный срок лишения свободы за совершение такого деяния, повлекшего причинение ущерба в крупном размере, увеличивается с 3 до 7 лет, а в особо крупном размере - с 7 до 12 лет.

Кроме того, вводится ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента, налоговое мошенничество и уклонение от уплаты страховых взносов в фонд социальной защиты населения.

Криминализируются производство, ввоз или сбыт фальсифицированных медицинских препаратов, а также подделка документов качества, маркировки таких препаратов, что позволит не допустить поступление на рынок некачественных лекарств.

В Уголовно-процессуальном кодексе законом предусмотрено использование механизмов медиации в рамках уголовных дел, расширено использование информационных технологий в уголовном процессе. Например, предусматривается возможность производства отдельных следственных действий (допроса, очной ставки и предъявления для опознания) в режиме веб-конференции. Усилена роль прокуратуры. Генеральный прокурор, его заместители, а также прокуроры областей и Минска наделяются полномочиями выносить обязательные для исполнения органами уголовного преследования предписания и передавать заявления (сообщения) о преступлениях от одного органа другому.

В Уголовно-исполнительный кодекс внесен ряд корректировок, связанных с предлагаемыми изменениями в УК и УПК, а также уточняющих порядок получения осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, посылок и денежных переводов и осуществления ими телефонных переговоров (в частности, осужденным предоставлена возможность совершения видеозвонков).

Основные положения закона вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.-0-

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