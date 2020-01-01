Лукашенко подтвердил готовность Беларуси расширять кооперацию с Кубой

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и народ этой страны с Днем освобождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Республика Куба продолжает с достоинством отстаивать интересы своих граждан, осуществлять важные политические преобразования и совершенствовать национальную экономическую систему", - говорится в поздравлении.

Глава государства подтвердил готовность Беларуси и в дальнейшем оказывать поддержку Острову Свободы на международных площадках, расширять кооперацию с Гаваной во всех сферах взаимного интереса, обмениваться передовыми научными разработками и опытом.

"Ваш официальный визит в Республику Беларусь, который состоялся в октябре 2019 года, открыл новые перспективы для углубления белорусско-кубинского стратегического партнерства. Убежден, что совместными усилиями мы сможем вывести торгово-экономическое сотрудничество на уровень, который соответствовал бы потенциалу наших стран. Со своей стороны подчеркиваю твердое намерение белорусского руководства реализовать все достигнутые договоренности", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко также направил поздравительное послание первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро Русу. "Белорусский народ гордится дружбой с героическим народом Кубы, который, оставаясь верным своим идеалам, неустанно работает для процветания родины и защиты ее суверенитета", - подчеркнул белорусский лидер. Президент рассчитывает на достижение в ближайшем будущем ощутимых результатов в углублении торговой кооперации, расширении контактов в науке, образовании и других сферах.-0-