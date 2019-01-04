Лукашенко подтверждает готовность Беларуси к более активному взаимодействию с Мьянмой

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Союз Мьянма Вин Мьина с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С удовольствием отмечаю дружественный характер отношений между нашими странами и выражаю готовность к более активному взаимодействию ради эффективной реализации потенциала белорусско-мьянманского сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере", - говорится в поздравлении.-0-