Лукашенко показали белорусские пистолеты и автоматы. Что известно об этом оружии?

14 июня, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения производственно-технического кластера "Устье" ознакомился с образцами стрелкового оружия и оптических прицелов белорусского производства, передает корреспондент БЕЛТА.

Некоторые образцы стрелкового оружия полностью произведены в Беларуси, в остальных из импортных частей - только российский ствол со ствольной коробкой. Белорусские автоматы и пистолеты прошли испытания в белорусской армии и получили положительные отзывы. Оружием также остались довольны и зарубежные заказчики.

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