"Самое главное - локализация" - Лукашенко ознакомился с производством боеприпасов для стрелкового оружия

14 июня, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения производственно-технического кластера "Устье" ознакомился с производством ракет и боеприпасов для стрелкового оружия, передает корреспондент БЕЛТА.

Прибыв на предприятие, Александр Лукашенко в первую очередь ознакомился с территорией, на которой расположились производства. Как доложил Президенту председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, производственно-технический кластер находится на территории в 277 га. Но производственные мощности занимают лишь десятую часть. В течение ближайших лет планируется освоить всю площадь. Однако глава государства считает, что такая большая территория - излишество.

"Надо срочно проработать вопрос, чтобы никаких излишеств здесь не было. Зачем такая территория?" - спросил Александр Лукашенко. Он также обратил внимание и на содержание этих земель: "В течение этого года надо навести идеальный порядок. Губернатор за это персонально несет ответственность".

Александр Лукашенко ознакомился с работой участка, где производят отечественные патроны. В настоящее время здесь выпускают три типа патронов. Налажен серийный выпуск патронов для гражданского оружия калибра 9 мм Luger (9х19), 7.62х39, 7.62х54R, в процессе постановки на производство - патроны для боевого оружия калибра 9 мм Makarov и 7.62х39. Производственные мощности рассчитаны на ежегодный выпуск 20 млн патронов различных калибров.

Главе государства доложили о перспективах деятельности участка, его модернизации, дополнительном оснащении оборудованием. Президент также ознакомился с работой участка, где перерабатывают бывшие в употреблении патроны: их чистят и снова заряжают, что экономически выгоднее, чем закупка новых.

Александр Лукашенко посетил цех регламента и ремонта авиационных управляемых ракет. Глава государства обратил особое внимание на необходимость локализации производства - чтобы на предприятии изготавливалась и внешняя оболочка ракеты, и компоненты системы управления и наведения. "Надо свое делать, основное", - сказал Президент. Необходимость этого, по его словам, диктуется нестабильностью обстановки в мире, постоянно возникающими вызовами и угрозами со стороны внешних сил.

"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас", - предупредил белорусский лидер. В этой связи Александр Лукашенко напомнил о важности обучения населения навыкам обращения со стрелковым оружием.

Разумеется, что навыкам обращения с оружием обучают тех, кто проходит подготовку в вооруженных силах, однако есть значительное число тех, кто не попадает в войска по призыву. Вот на них и следует обратить внимание, убежден Президент. "А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также посетил испытательный центр производственно-технологического кластера "Устье" и цех высокоточных изделий, где Президенту продемонстрировали различные образцы современного оружия.-0-