Лукашенко показали форму белорусских спортсменов для Олимпиады в Токио

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня продемонстрировали образцы спортивной формы белорусских атлетов на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, передает корреспондент БЕЛТА. Спортивная форма разрабатывалась белорусскими компаниями "Соло-Пинск" и "Свiтанак". Базовые комплекты главе государства продемонстрировали гимнастка Ксения Санкович и пловчиха Александра Герасименя. На презентацию также были приглашены представители предприятий. Один из вариантов формы выполнен в бело-синих цветах, в дизайне использованы орнаменты и узоры. Более ярким и смелым вариантом оказались бело-красные костюмы. Эта форма показалась наиболее патриотичной, хоть и с оттенком ретро - минималистический дизайн напоминает о советских временах. "Я скажу, что будет спрос на эту форму", - вынес свой вердикт Александр Лукашенко. Президенту понравились все образцы формы, однако окончательное решение сегодня принято не было. Итоговый вариант будет определяться с широким привлечением общественности, в первую очередь самих атлетов. Александр Лукашенко подчеркнул, что форма должна быть удобной, а ткань - качественной. Глава государства также считает важным, чтобы белорусская форма была востребована у любителей спорта и после Олимпиады. "Если будут ткани хорошие, краска нормальная, то будут с удовольствием покупать", - уверен он. Александру Лукашенко рассказали, что сейчас белорусские производители обсуждают создание национального бренда спортивной одежды. Президенту понравилась эта идея. После презентации спортсменки рассказали журналистам, что в первую очередь обращают внимание на функционал костюмов и качество тканей. "Здесь новый классный дизайн, который выделяет нас, он узнаваем издалека. По ткани у нас вопросов не было, она очень легкая, свободная, дышащая. Ничего лучше, мне кажется, придумать в Токио невозможно", - описала форму Александра Герасименя. Какой из вариантов формы ей понравился больше, она затруднилась ответить. Ксения Санкович призналась, что ей по дизайну больше понравилась яркая бело-красная коллекция. "Она более патриотичная, хотя, наверное, где-то слишком смелая", - сказала гимнастка.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!