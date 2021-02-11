Лукашенко: политические инструменты стали нормой в мире спорта

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не будет мириться с тем, что политические инструменты стали нормой в мире спорта. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что спорт - это основа здоровья нации. И в стране создаются все условия для того, чтобы занятия различными видами спорта были доступны для населения. В ближайшее время, по его словам, в регионах планируется построить 30 типовых физкультурных комплексов с плавательными бассейнами.

"Что касается профессионального спорта, мы увидели: он не просто стал политикой", - сказал Александр Лукашенко и признался, что трудно даже подобрать подходящее понятие, чтобы охарактеризовать спорт. Сегодня сильные мира сего как хотят, так и вертят им. Цивилизационное значение спорта всегда заключалось в том, что он зависел только от честного результата", - добавил Президент.

Но происходящее в мировом спорте свидетельствует об обратном: медали сначала дают, потом забирают, страны разделяют на "правильные" и "неправильные". "Определяют, кому быть на соревнованиях, а кому - нет. Такие политические инструменты, как санкции, блокады, расследования, стали нормой в мире спорта. Это противоречит нашему менталитету и внутренней культуре", - заявил Александр Лукашенко.

Беларусь с этим мириться не будет, но противостоять таким явлениям, добавил глава государства, очень тяжело.-0-