Лукашенко пообещал дальнейшую поддержку органам внутренних дел в их работе

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал продолжить поддерживать органы внутренних дел в их работе. Об этом глава государства заявил на встрече с коллективом МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил внимание, что, обеспечивая безопасность в городах на фоне протестных акций, важно помнить и о других задачах, которые стоят перед силовым блоком. "Нам не надо забывать, ребята, и о том, что у милиции много функций и полномочий. У нас, кроме борьбы с этими правонарушениями в городах и Минске, есть преступники и по другим направлениям", - сказал он. Глава государства в связи с этим сравнил деятельность органов охраны правопорядка с системой здравоохранения. "Мы не можем увлечься только ковидом и забыть, что у нас есть онкология, астма и так далее и тому подобное. Точно так и здесь. Это надо помнить и в Министерстве внутренних дел распределить обязанности", - пояснил Александр Лукашенко.

Глава государства также указал на проблему появления в стране организованных преступных групп с признаками террористических и подчеркнул важность борьбы с ними. "В этой ситуации проявление самоуспокоенности и инертности недопустимо. Это неизбежно повлечет за собой снижение эффективности работы милицейского ведомства и возникновение новых проблем", - сказал Президент.

"Что касается моей поддержки органов внутренних дел в этой работе, она всегда была и останется очень высокой, - заверил Александр Лукашенко. - Скажу откровенно: видимо, я тоже недооценивал ту роль, которую должна сыграть наша милиция. Хотя я всегда говорил: если вы хотите что-то решить, без участкового не получится. Участковый - это тот человек, который знает все. Я с ними работал в своей жизни годы. У меня много было друзей и знакомых участковых, когда я работал руководителем. Я звал к себе участковых, садились в машину и в течение одной ночи мы наводили порядок в половине района. Поэтому поддержка будет еще больше".-0-