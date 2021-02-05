5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказывать всемерную поддержку развитию науки в стране. Об этом глава государства заявил во время общения с представителями научной сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

После церемонии вручения дипломов и аттестатов Александр Лукашенко пообщался с представителями научной сферы, которые рассказали как о своих разработках, так и внесли предложения по отдельным направлениям.

Президент поблагодарил ученых за полезную, интересную беседу. "Поверьте, для меня это не просто опыт, это знания. Я учусь у вас, - сказал Александр Лукашенко. - Я очень ценю минуты, часы общения с вами, очень благодарен вам за это. Знайте: насколько только возможно, мы будем поддерживать ученых. Не потому что я такой благотворитель, а потому что без науки в современном мире мы никуда не продвинемся".

Александр Лукашенко напомнил, что на протяжении последних лет в Беларуси многое сделано по развитию различных направлений, и немалая роль в этом принадлежит ученым, будь то в медицине или сельском хозяйстве. Во многих вопросах глава государства участвовал лично - принимались решения, давались необходимые поручения. "Мы это все прошли. Это непростой был путь и период", - констатировал он.

Обращаясь к ученым как к представителям отечественной элиты, Президент посоветовал взвешенно оценивать происходящие события и не делать поспешных выводов. "Есть такие определения, термины в народе - "министр", "генерал", "профессор". Люди, которые носят портфель министра, являются профессором, генералом, они не имеют права на необдуманные поступки, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы люди образованные, вы формируете мнения людей, вы - лицо государства, вы и должны защищать это государство".

Много внимания во время общения ученых с Президентом было уделено вопросам совершенствования образовательного процесса, практико-ориентированной и целевой подготовки молодых кадров. Подробно обсуждались разработки в области медицины. На фоне пандемии эта тема не теряет актуальности, и важно не забывать, что кроме коронавируса есть и другие заболевания, которые нуждаются в оперативном лечении. Кроме того, была представлена информация о современных разработках в области сельского хозяйства и защиты растений, что непосредственным образом влияет на вопросы продовольственной безопасности, повышение эффективности в АПК.-0-