Лукашенко пообещал поддержать создание мемориала на месте уничтоженной деревни в Светлогорском районе

13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал поддержать создание мемориального комплекса на месте уничтоженной фашистами деревни в Светлогорском районе. Об этом он заявил сегодня во время общения со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос на эту тема задала одна из студенток медицинского университета в Гомеле. Она, в частности, отметила, что в Беларуси всегда много делается для сохранения памяти о событиях и жертвах войны, а наступает год 75-летия Великой Победы. "Все знают про сожженную деревню Хатынь. Я родом из Светлогорского района. В моем районе до войны существовала деревня Ола. Там было уничтожено 1758 человек. Расстреливали, сжигали заживо, - рассказала студентка. - Сейчас на этом месте пустошь. Мы знаем, что уже в следующем году будет начато строительство нового мемориального комплекса. Это действительно народный проект, в котором принимают участие и местные жители, и студенты, молодежь, руководство области".

Студентка попросила у Президента поддержать данную инициативу и принять участие в открытии этого комплекса, когда он будет построен.

Александр Лукашенко отметил, что знает про это место, и вспомнил, что неподалеку от него уже есть небольшие мемориальные объекты. "Какой-то памятник мы там на братской могиле, по-моему, уже создавали. Солдат и крест", - сказал глава государства. Студентка подтвердила это, но отметила, что, учитывая число жертв, речь идет о создании более масштабного мемориала. "Поддерживаю вашу инициативу. Обязательно приеду на открытие", - сказал Александр Лукашенко.

Он также попросил руководство Администрации Президента заняться вопросом и посмотреть еще раз на этот проект. "Может, его надо где-то, пока еще не создали, отшлифовать. Я не говорю, что мы его изменим (можем только улучшить). Подумаем, как даже финансово поучаствовать в этом со стороны государства", - заявил белорусский лидер.

Глава государства поблагодарил за то, что молодежь поднимает эти вопросы: "Это значит, что у нашей молодежи и страны в целом есть будущее".-0-