Лукашенко попросил Россию подключить стратегическую авиацию к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что просил Министерство обороны России через Президента этой страны, чтобы они подключились к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", - заявил глава государства.

"Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят", - сказал Александр Лукашенко.

"Россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

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