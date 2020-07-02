Лукашенко: попытки дискредитировать поколение победителей будем расценивать как посягательство на суверенитет

2 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Именно героические события прошлого формируют национальную идентичность народа, объединяют его. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поэтому любые попытки дискредитировать поколение победителей мы будем расценивать как посягательство на суверенитет, носителем которого является и белорусский народ", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, нужно понимать, что потомки и идейные последователи тех, кто стоял по другую линию фронта, не оставят попытки переписать историю Второй мировой войны или предать ее забвению. "Но мы просто не имеем права допустить это. Не имеем права во имя памяти тех, кто отдал жизнь за свободу белорусской земли, за наше сегодняшнее настоящее и будущее наших детей и внуков", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент привел данные, что историография Великой Отечественной войны - это более 260 лагерей смерти, более 140 карательных операций на территории Беларуси, более трех лет нечеловеческих страданий белорусов в оккупации - в болотах, землянках. Эта память увековечена в более чем 8 тыс. памятников, в архивных кинопленках и документах, она живет в народной инициативе "Беларусь помнит".

"Сегодня важно не только сохранить, но и придать гласности все архивные фонды. Это пакет контраргументов, который поможет будущим поколениям белорусов сохранить героическое наследие своей страны", - заявил Президент.

Обращаясь к ветеранам, он отметил, что восстановленный ими мир в стране хранят как самую большую ценность в жизни. "И наш святой долг - во имя вашего великого подвига сохранить и передать следующим поколениям мирную, безопасную и независимую Беларусь. Несмотря на разные передряги современности, смею вас заверить, мы ее сохраним - эту мирную и независимую страну", - резюмировал белорусский лидер.-0-