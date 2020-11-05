5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Об этом он заявил сегодня на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций, передает корреспондент БЕЛТА.

"В период весенней волны коронавируса мы сделали ставку на местные власти как на опорные центры принятия оперативных решений. И эта практика доказала свою эффективность. Сегодня складывается схожая ситуация. Поэтому нам следует в течение одного-двух дней организовать региональные штабы", - сказал глава государства.

По его словам, персональную ответственность за работу этих региональных штабов и результаты должны нести губернаторы и помощники Президента. Помогать им будут лучшие врачи-инфекционисты, представители медицинской науки, другие специалисты.

Александр Лукашенко перечислил, кто будет отвечать за каждый из регионов.

За Брестскую и Гродненскую области отвечает председатель Гродненского облисполкома и бывший министр здравоохранения Владимир Караник. "Проконтролируйте Брестскую область серьезно. Расставьте людей, как мы когда-то с вами это делали. Не только в Гродненской области, но и в Брестской. И постарайтесь один-два раза в неделю наведываться в Брестскую область, пока там не отладится система, пока не придете к заключению, что там и без вас могут обойтись, - поручил белорусский лидер. - Анатолий (председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. - Прим. БЕЛТА), принимай как должное. Это самый знающий человек в стране в этом плане. Мешать он вам не будет, но спросить он сможет с любого там. Вопрос серьезный. Поэтому никакого невосприятия быть не должно".

"Ему (Владимиру Каранику. - Прим. БЕЛТА) в помощь Карпицкий Александр Сергеевич и Кроткова Елена Николаевна (главврач Брестской областной клинической больницы и ректор Гродненского государственного медицинского университета. - Прим. БЕЛТА)", - добавил Президент.

"В Витебской области - Щастный, Семенов, Ковалева (ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный, завкафедрой инфекционных болезней этого университета Валерий Семенов и главврач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева. - Прим. БЕЛТА), - перечислил глава государства. - Вы на месте, вы крупные специалисты, вы знаете, как делать. Надо помочь Николаю Шерстневу (губернатор Витебской области. - Прим. БЕЛТА) организовать весь процесс".

В Гомельской области- ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома. "Вы очень много работали весной и летом в части ликвидации этих негативных последствий, связанных с ковидом. Организуйте вместе с губернатором специалистов, привлекайте, кого вы считаете нужным, системно организуйте работу в Гомельской области. Лучшего специалиста, чем вы, там, на месте, у нас нет", - сказал Президент.

В Могилевской - член Совета Республики Национального собрания, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Беларуси Олег Суконко и заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы №1 Ирина Бас.

"Минская область: Косинец (помощник Президента и врач по образованию Александр Косинец. - Прим. БЕЛТА), Тарасенко, Данилов (соответственно, главный государственный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Александр Тарасенко и Дмитрий Данилов - профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ. - Прим. БЕЛТА). Вы знаете, что делать. В помощь - Абельская (главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Ирина Абельская. - Прим. БЕЛТА).

В свою очередь, за Минск отвечают председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Группу экспертов, которые будут консультировать все регионы, сформирует и возглавит заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов, имеющий почетное звание "Народный врач Беларуси".-0-

Лукашенко о COVID-19: борьба с болезнью должна быть системной и проводиться на всех фронтах