12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать учреждение в Беларуси Дня народного единства. Такую задачу глава государства поставил сегодня Администрации Президента и правительству, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время форума звучали предложения отмечать этот праздник 17 сентября. Именно в этот день в 1939 году начался Польский поход Красной армии, в результате которого произошло воссоединение Западной Беларуси и БССР. Кроме того, предлагалось установить в Минске соответствующий мемориал в память о тех событиях.

"Я согласен с тем, что нам надо решать вопрос по Дню народного единства и по памятнику. Давайте проработаем это в Администрации Президента и правительстве и примем соответствующее решение. Это хорошее предложение, - сказал Александр Лукашенко.-0-

Александр Лукашенко