Лукашенко поручил в преддверии Олимпиады взять каждого олимпийца на индивидуальный контроль

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года в Токио взять каждого олимпийца на индивидуальный контроль. Об этом он заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно подвести каждого спортсмена к максимальному результату. Целенаправленно готовить к жесткой борьбе. Обеспечить всем необходимым на заключительном этапе подготовки. Каждого олимпийца взять на индивидуальный контроль: медицинский, психологический и так далее", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что, как ему докладывают, в настоящее время 63 белорусских спортсмена завоевали право выступить на Олимпиаде в Токио, а планируется больше 100. "Но какое количество этих лицензий трансформируется в медальное качество? Соперничество во всех видах колоссальное, - поинтересовался белорусский лидер. - И почему с каждой Олимпиадой число наших олимпийских квот падает? В Пекине - 177, в Лондоне - 161, в Рио-де-Жанейро - 123. Такая же нисходящая кривая и у числа завоеванных белорусами медалей".

Президент также поинтересовался, в каких условиях проходит подготовка членов национальных команд в регионах, как работает спортивная вертикаль на местах. "Обеспеченность детских спортивных школ инвентарем, тренерскими кадрами и подготовка резерва - это тоже вклад в олимпийские медали", - уверен глава государства.

"Безусловно, у нас есть талантливые спортсмены и тренеры, необходимая материально-техническая база. Важно только разумно и эффективно распорядиться своими возможностями, - подчеркнул Президент. - А правительство, Минспорта и НОК должны жестко взять на контроль эти вопросы. А вам, Наталья Ивановна (глава Администрации Президента Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА), надо, чтобы они приходили и докладывали ежемесячно о том, что происходит. И положили вам на стол список спортсменов, которые принесут медали. А вы спросите, что для них сделали и для этих тренеров, и чего не хватает. Только так. Иначе быть не может".

"Тогда будут и деньги, и квартиры, и слава, и медали, и ордена. Только результат! За результат будет соответствующая плата", - добавил Президент.

Он призвал участников мероприятия дать глубокий анализ состоянию дел, обозначать проблемы и вносить четкие и конкретные предложения: "Если надо - прямо здесь примем необходимые решения на уровне главы государства. Жду предметного разговора, без ненужных самоотчетов и популизма".

"В Японии надо показать максимальный результат. Это даже не вопрос отдачи за вложенные в вашу подготовку усилия и средства. Это, прежде всего, вопрос ответственности перед страной, перед народом, который верит в своих спортсменов и ждет громких побед. Вот о чем вы должны помнить, выходя на олимпийские арены. Это мой главный посыл олимпийцам и всем вам", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-