10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил внести предложения о повышении статуса прокурорских работников. Об этом он заявил сегодня при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вывод один: прокуратура должна быть на острие происходящих в стране событий. В связи с этим о статусе прокурора, мы об этом с Андреем Ивановичем (Шведом. - Прим. БЕЛТА) говорили при назначении. Этот статус будет зависеть от вас. Поэтому я сказал, чтобы до нового года были внесены соответствующие предложения о повышении статуса прокурора. По вертикали", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко

"Но только своим трудом, эффективными мерами, активностью, принципиальностью и инициативой, требовательностью вы можете поднять этот статус. Это должно лежать в основе", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-