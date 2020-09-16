Лукашенко поручил внести предложения по организации эффективной системы идеологической работы

Во время встречи

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал организации эффективной системы идеологической работы. На это глава государства обратил внимание сегодня на встрече с политическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Администрацию Президента прошу в ближайшее время внести предложения по организации эффективной системы идеологической работы", - подчеркнул глава государства.

Выступает Александр Лукашенко

По его словам, свои уроки должно вынести и Министерство образования. "Проработайте предложения по организации воспитательной работы в учреждениях образования всех типов, - поручил Александр Лукашенко.- Если необходимо, продумайте вопросы вузовского самоуправления, но в пределах разумного".

Президент напомнил, что средства массовой информации должны быть проводниками государственной идеологии, а журналисты - самой государственной категорией специалистов.-0-