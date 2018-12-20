Лукашенко поручил законодательно закрепить планы по развитию пригородов Минска

20 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость в разработке и законодательном закреплении планов по развитию пригородных земель города Минска. Об этом он заявил сегодня на совещании с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Столицы чаще всего расположены внутри столичных регионов и поэтому естественным образом ограничены в территориальном росте. Городу и Минской области при координации правительства необходимо разработать и законодательно закрепить планы по развитию пригородных земель. Определить в них функциональное назначение территорий с грамотным зонированием и учетом интенсивности их использования", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко назвал основой увязку планов развития двух административных единиц. "Пока в данном вопросе много бессистемности и, я бы даже сказал, хаотичности", - считает он.

"Говоря об экономике, как правило, я использую термин "опережающее развитие". Ведь здесь все, как в спорте: если бежишь медленнее, чем другие, значит отстанешь. Такой же образ применим и к развитию Минска в сравнении с другими крупными городами мира", - отметил белорусский лидер.

Он обратил внимание на особый статус города Минска, который является политическим, экономическим, культурным центром страны, важнейшим транспортным узлом. Здесь проживает пятая часть населения Беларуси - почти 2 млн человек, а по основным показателям социально-экономического развития городу Минску принадлежит от четверти (валовой внутренний продукт) до 80% (прямые иностранные инвестиции) общереспубликанских значений. "Если до середины 2000-х мы восстанавливали город после развала СССР, то затем Минск вышел на свою траекторию развития, - отметил глава государства. - За две с половиной пятилетки население прирастало по 16-17 тыс. человек в год, и по численности мы практически достигли разумного предела. Я не единожды об этом говорил. Было сказано четко и определенно: хватит, такими темпами Минск развиваться в плане населения не может".

Президент подчеркнул, что в столице появились объекты, которые кардинально изменили восприятие города. Построены две спортивные арены мирового уровня, Национальный олимпийский стадион "Динамо", новые станции метро, 14 современных гостиниц и торговые центры. Проведена реконструкция Национального аэропорта, открыт один из самых больших аквапарков в Европе. В Минске также получили развитие самые современные медицинские технологии. Введены в эксплуатацию 17 крупных медицинских центров и 8 поликлиник. Для сферы образования построены 42 дошкольных учреждения и 18 школ.

"Возведением нового музея Великой Отечественной войны мы увековечили память о подвиге нашего народа. Столица стала площадкой для международных кино- и театральных фестивалей. Мы принимаем десятки крупных мировых и европейских спортивных мероприятий. Недавно на достойном уровне провели конкурс детской песни "Евровидение", - сказал Александр Лукашенко.-0-