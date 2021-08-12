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12 августа 2021, 10:14

Лукашенко посещает предприятие под Витебском, где планируется производство белорусской вакцины от COVID-19

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12 августа, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает ОАО "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Для производства вакцины предприятие собирается построить новый корпус, территория для этого уже подготовлена. Пока же заниматься разработкой препарата планируют на специально подготовленном для этого этаже в основном корпусе "БелВитунифарма". Прибыв на предприятие, Александр Лукашенко поинтересовался, как будет организовано производство вакцины от коронавируса, какие предприятия будут задействованы в этой работе и на каких этапах. "Нам же сегодня надо лечить ковид, а завтра - другую заразу. Чтобы мы могли, получив вакцину, здесь же ее и размножить, произвести в большем количестве", - отметил Президент. Глава государства сказал, что сейчас в мире особой популярностью пользуются российская и китайская вакцины от COVID-19. Он подчеркнул, что и белорусская вакцина должна иметь высокую эффективность.

Александру Лукашенко также доложили о текущей эпидемиологической ситуации в Беларуси, как проходит вакцинация населения. По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, заболеваемость коронавирусом в стране на сегодня составляет чуть более 73 случаев на 100 тыс. населения в неделю. Для сравнения: в целом по России заболеваемость коронавирусом составляет 107 случаев на 100 тыс. населения (в Москве - 162 случая, в Санкт-Петербурге - 248 случаев).


На "БелВитунифарм" речь шла также о текущей деятельности предприятия, развитии производства вакцин для животных и других ветеринарных препаратов. Было отмечено, что на регистрацию новых вакцин уходит два-три года, за это время на рынок успевает попасть иностранный препарат. Поэтому на предприятии предложили усовершенствовать порядок регистрации отечественных противовирусных препаратов для животных. "Подготовьте все решения в течение месяца, чтобы в сентябре приняли, - поручил Президент. - До конца года закрываем эту тему. Контроль - у Косинца".

Под крылом "БелВитунифарма" также находится хозяйство в Богушевске. Александр Лукашенко считает, что предприятие сможет взять под опеку еще несколько колхозов. Тем самым увеличилось бы и количество земель, принадлежащих компании. " У вас очень мощное предприятие. Умные люди, много людей - они бы потянули. А мы бы могли помочь техникой, построили бы воловники. Надо рассмотреть этот вопрос, - предложил Александр Лукашенко. - Я не говорю, что надо взять и положить ему груз на плечи, чтобы он рухнул. Я хочу ваши мозги, нагрузив их, использовать для смежных целей".

В настоящее время ОАО "БелВитунифарм" является высокотехнологичным, специализированным биологическим производством в области ветеринарной медицины. Предприятие имеет в ассортименте более 150 наименований ветеринарных препаратов (сыворотки, вирусные и бактериальные вакцины, лекарственные средства) и обеспечивает практически 50% потребности страны от общего объема используемых в Беларуси ветеринарных препаратов.

Что касается ожидаемого производства вакцины для людей, то, как утверждают специалисты, это в том числе мировая практика, когда препараты для животных и людей производятся в рамках одной компании. Пример тому - всемирно известная компания Pfizer.

"Мы говорим о совместном предприятии с "Белмедпрепаратами" - совершенно новом предприятии, в которое будет вливаться опыт "Белмедпрепаратов" по работе в человеческой медицине. И наш - в биологической промышленности. Новое предприятие будет выпускать вакцину для людей на современном оборудовании без каких-то взаимосвязей с животным миром. Здесь взаимосвязь только одна – это опыт работы. Все равно есть определенное сходство. Вакцины для человека и животных по производственным вопросам на 90% совпадают. Для производства разницы нет", - рассказал журналистам директор ОАО "БелВитунифарм" Сергей Большаков.

В свою очередь генеральный директор РУП "Белмедпрепараты" Сергей Беляев сказал, что производство планируется из двух этапов. Первый – опытно-промышленное производство, когда лабораторная технология будет адаптироваться к нуждам промышленного производства. "На первом этапе планируется задействовать две площадки. Это "БелВитунифарм", учитывая их опыт работы с вакцинными препаратами. У них будет производиться активный компонент. А на "Белмедпрепаратах" будет уже собираться вакцина как лекарственный препарат и выпускаться готовая форма. Эти образцы должны будут пойти на клинические испытания для того, чтобы изучить их эффективность и безопасность уже в исследованиях на человеке".

Сергей Беляев отметил, что РУП "Белмедпрепараты" имеет опыт работы с вакцинными препаратами - в настоящее время выпускается российская вакцина против COVID-19 "Спутник V". "Это (выпуск отечественной вакцины. – Прим. БЕЛТА) будет очень похожий процесс. Единственно, будут еще дополнительные стадии по сборке вакцинного препарата, - рассказал он. – Особенность производства собственной вакцины в том, что мы будем в меньшей степени зависеть от поставки субстанции из зарубежных стран. У нас будет белорусское производство белорусской вакцины. И это один из важнейших залогов обеспеченности страны вакцинными препаратами здесь и сейчас – от коронавирусной инфекции, а в будущем и от других вызовов".

Руководитель РУП "Белмедпрепараты" уточнил, что для производства отечественной вакцины будет закупаться за рубежом только отдельное сырье, как, например, питательные среды, фильтры.

Об объемах производства говорить пока преждевременно. В настоящее время можно констатировать только создание прототипа вакцины и определение технологического подхода, который будет реализовываться для производства вакцины. "На данный момент подключились предприятия именно для того, чтобы на базе лабораторной технологии разработать промышленную. Чтобы эта вакцина сохранила свои свойства, была по-прежнему эффективной и безопасной. И наша задача сделать ее экономически целесообразной для производства", - пояснил Сергей Беляев.
Он добавил, что соответствующие вопросы будут рассмотрены на уровне главы государства во время посещения предприятия под Витебском. "У нас будет подведение итогов проведенной работы и постановка задач, последующее планирование. В случае положительных решений мы продолжим нашу работу", - сказал руководитель.-0-

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