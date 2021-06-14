Лукашенко посетил Оршанский авиаремонтный завод

14 июня, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Витебскую область посетил Оршанский авиаремонтный завод, передает корреспондент БЕЛТА.

Оршанский авиаремонтный завод - ведущее предприятие Беларуси по капитальному ремонту и модернизации вертолетов Ми, оборудования и систем различных типов воздушных судов, по техническому обслуживанию самолета Ил-76.

Глава государства ознакомился с работой предприятия, образцами авиатехники, ремонтом которой сейчас занимаются на предприятии, и строительством нового цеха по ремонту деталей и узлов вертолетов и самолетов. Как рассказал генеральный директор предприятия Павел Случак, его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

"Это будет новое современное производство. Это позволит нам минимизировать всю закупочную часть и создать новые рабочие места, - отметил он. - Масштаб проекта вместе с оборудованием - примерно 32-35 миллионов белорусских рублей".

По словам Павла Случака, проблем с загрузкой у Оршанского авиаремонтного завода сейчас нет. Ее достаточно, чтобы он работал безубыточно. "На этот год мы загружены. Наши традиционные рынки - это Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка. Есть ряд стран, контракты с которыми находятся в глубокой степени проработки, поэтому мы двигаемся дальше", - добавил гендиректор предприятия.

Речь на предприятии также шла о дальнейшем развитии аэродрома Орша. Ранее эти территории принадлежали заводу, но впоследствии часть была передана во владение Национальному аэропорту Минск. Как доложили Президенту, аэродром готов принимать любые типы воздушных судов.

"Здесь все будет государственное, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Государственным завод будет, он расширяется. Аэродром - государственный. Делить тут нечего, все это государственное".-0-