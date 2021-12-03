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03 декабря 2021, 12:23

Лукашенко посоветовал западным дипломатам в Беларуси не торопиться хвататься за чемоданы

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал западным дипломатам в Беларуси не торопиться хвататься за свои чемоданы, ожидая выдворения из страны на фоне вводимых санкций. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что Президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся", - заявил глава государства.

"Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышьте - те, кто чемоданы пакует: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право", - добавил белорусский лидер.-0-

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