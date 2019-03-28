Лукашенко потребовал навести порядок на "Гомсельмаше" и существенно улучшить качество продукции

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в ОАО "Гомсельмаш" и существенно улучшить качество производимой продукции. Об этом глава государства заявил сегодня, согласовывая Александра Новикова на должность генерального директора "Гомсельмаша", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что очень хорошо осведомлен о ситуации на предприятии и она вызывает тревогу. "После посещения "Гомсельмаша" я был инициатором, чтобы на это предприятие пристально посмотрели, так как получал сигналы оттуда. А когда посмотрели - там проблем выше крыши", - отметил Президент.

В этой связи глава государства потребовал от нового руководителя навести порядок и разобраться с кадровыми проблемами, принять меры для предотвращения любого рода правонарушений. "Вы возьмите на контроль, если кто-то решил проблемы эти завуалировать. Там же некоторым наручники надели, а другие, которые должны были контролировать, сидят по домам, зашились, наворовав немало, и думают, что до них не доберутся", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что новый руководитель должен в первую очередь быть заинтересованным в том, чтобы разобраться с непростой ситуацией и навести порядок на предприятии. "Он должен быть заинтересован прежде всего, чтобы вывернуть все наизнанку. Он это прекрасно понимает. Зачем ему брать на себя эти проблемы? С него же будет спрос", - добавил глава государства.

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