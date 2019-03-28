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Лукашенко потребовал навести порядок на "Гомсельмаше" и существенно улучшить качество продукции

Президент 28.03.2019 | 12:46
Кадровые решения Президента Новости темы Кадровые решения Президента
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28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в ОАО "Гомсельмаш" и существенно улучшить качество производимой продукции. Об этом глава государства заявил сегодня, согласовывая Александра Новикова на должность генерального директора "Гомсельмаша", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Новиков согласован на должность гендиректора "Гомсельмаша"Александр Новиков согласован на должность гендиректора "Гомсельмаша"
Ранее Александр Новиков работал директором по развитию ООО "МеталлСтрой СиК".

Александр Лукашенко подчеркнул, что очень хорошо осведомлен о ситуации на предприятии и она вызывает тревогу. "После посещения "Гомсельмаша" я был инициатором, чтобы на это предприятие пристально посмотрели, так как получал сигналы оттуда. А когда посмотрели - там проблем выше крыши", - отметил Президент.

В этой связи глава государства потребовал от нового руководителя навести порядок и разобраться с кадровыми проблемами, принять меры для предотвращения любого рода правонарушений. "Вы возьмите на контроль, если кто-то решил проблемы эти завуалировать. Там же некоторым наручники надели, а другие, которые должны были контролировать, сидят по домам, зашились, наворовав немало, и думают, что до них не доберутся", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что новый руководитель должен в первую очередь быть заинтересованным в том, чтобы разобраться с непростой ситуацией и навести порядок на предприятии. "Он должен быть заинтересован прежде всего, чтобы вывернуть все наизнанку. Он это прекрасно понимает. Зачем ему брать на себя эти проблемы? С него же будет спрос", - добавил глава государства.

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Теги
Лукашенко, предприятие
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