Лукашенко потребовал обеспечить порядок в системе здравоохранения

11 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая Владимира Караника на должность министра здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии), - возмутился глава государства. - До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать, в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере - надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция - это не про Беларусь. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать".

Президент напомнил, что в свое время принял решение передать Минздраву полномочия централизованно приобретать как медицинское оборудование, так и лекарства. "Пожалуйста, закупайте, устанавливайте, лечите людей. Надо еще раз посмотреть на эту систему", - потребовал он от нового министра.

В числе важных задач глава государства обозначил развитие импортозамещения. "Все-таки $500 млн, как мы тратили два года назад только на лекарства, это много для страны. Надо эти деньги оставить у себя, развивать свои направления. Если не можем, ладно, на $100 млн будем закупать, раз нет возможности такие качественные лекарства произвести у себя. Закупим в Швейцарии, Америке, Германии что нужно для людей. Должны быть и импортные лекарства. Да, они будут дорогие. Кто захочет купить дороже - покупайте. Альтернативные - отечественные - должны быть. И они неплохие. Я в этом убедился сам, изучал эту проблему", - сказал Александр Лукашенко.

Президент убежден, что опыт работы Владимира Караника в качестве главного врача больницы позволяет ему компетентно судить о наличии недостатков в системе закупок, равно как и видеть проблемы в системе здравоохранения в целом. "Вы сейчас очень хорошо чувствуете эти недостатки, - сказал глава государства. - Вы как раз этот пласт должны поднять до уровня министра, правительства, если нужно, пожалуйста, говорите, я готов поддержать, помочь. Надо решить эти проблемы. Мы это можем решить".

"Вы человек достаточно волевой, даже жесткий, решительный, знающий дело. Я клоню к тому, что сейчас такой период (несмотря на то, что здравоохранение у нас на уровне, во всем мире почитается и упоминается везде и я вижу, что дела идут неплохо), когда мы как-то застыли на одном месте, нет динамики, надо движение вперед. Надо навести порядок", - обратился Александр Лукашенко к новому министру.

Президент выразил неудовлетворение работой на этом посту прежнего руководителя Минздрава Валерия Малашко. "У меня складывается впечатление, что министерство не совсем эффективно управляется самим министром. Человек он хороший, толковый, очень хороший специалист, опытный, работал заместителем председателя облисполкома, опыта у него предостаточно. Но бывает так, что не его это работа. Хороший врач, вроде бы на вторых ролях хорошо себя зарекомендовал. Ну а тут как-то не сориентировался, - констатировал Александр Лукашенко. - Мы найдем ему достойную работу".

"После представления (коллективу Минздрава. - Прим. БЕЛТА) вам надо сесть, подумать, с кем вы будете работать. Думаю, не все там плохие люди в министерстве. Надо их просто организовать. Наметьте себе определенный план после более глубокого изучения всей республики и действуйте", - сказал Президент.-0-