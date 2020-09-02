Лукашенко поздравил актера Валентина Гафта с 85-летием

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Валентина Гафта с 85-летним юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваш творческий путь - достойный пример преданности профессии и беззаветного служения высоким идеалам искусства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Валентин Гафт с успехом реализовал себя как замечательный актер и режиссер, мастер поэтического слова. "Убежден, ваша деятельность будет и впредь радовать миллионы зрителей разных поколений, способствовать укреплению белорусско-российского культурного сотрудничества", - подчеркнул Президент.-0-