Лукашенко поздравил белорусских гимнасток с успешным выступлением в Ташкенте

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по художественной гимнастике Алину Горносько, Анастасию Салос, Анну Гайдукевич, Карину Ермоленко, Анастасию Молоканову, Анастасию Рыбакову, Арину Цицилину и Анну Швайбу с успешным выступлением на этапе Кубка мира в Ташкенте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Целая россыпь медалей, завоеванных в бескомпромиссном соперничестве с лидерами мировой гимнастики, - отличный результат", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что, обладая блестящим мастерством и самобытным стилем, белорусские грации под руководством опытных тренеров смогут покорить олимпийские вершины.

Как сообщалось, белорусская сборная на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Узбекистане завоевала восемь медалей. На пьедестал спортсменки поднимались в различных упражнениях как в индивидуальном, так и в командном зачетах.-0-