Лукашенко поздравил фристайлистку Анну Гуськову с серебряной медалью Олимпийских игр

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по фристайлу Анну Гуськову с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх в Пекине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Дорогая Аня! Ждали! Мы очень ждали этой медали. Поздравляю! Это серебро - с золотым отливом, потому что опередила тебя только представительница страны - хозяйки Олимпийских игр. Гордость за тебя и нашу школу фристайла!" - говорится в поздравлении.

Как сообщалось, 14 февраля белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 открывала решающий раунд борьбы за медали и получила за свой прыжок 107,95 балла. Ее результат смогла превзойти только прославленная китаянка Сюй Мэнтао - 108,61. Бронзу завоевала американская спортсменка Меган Ник - 93,76.-0-

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала олимпийское серебро в лыжной акробатике

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Фото Андрея Покумейко