Лукашенко поздравил хоккеиста Павла Буре с 50-летием

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженного мастера спорта СССР Павла Буре с 50-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Благодаря таланту, упорству и исключительному трудолюбию вы добились громких побед и достигли самых высоких вершин на ледовой арене. Ваши феноменальная скорость, непревзойденное мастерство и яркий стиль игры вошли в историю хоккея, принесли заслуженное уважение и любовь миллионов болельщиков по всему миру", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что опыт и сила характера Павла Буре будут и в дальнейшем способствовать достижению новых профессиональных и жизненных целей.-0-