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Лукашенко поздравил Императора Японии Нарухито с восхождением на трон

Президент 02.05.2019 | 19:21
Нарухито с супругой, императрицей Масако, на церемонии в императорском дворце в Токио. Фото Reuters
Нарухито с супругой, императрицей Масако, на церемонии в императорском дворце в Токио. Фото Reuters

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Императора Японии Нарухито с восхождением на императорский трон. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что с Вашей поддержкой белорусско-японские отношения будут и в дальнейшем успешно развиваться на пользу обеих стран. Буду рад установить и поддерживать с Вашим Высочеством контакт для обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия и вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного и уверенного будущего для наших дружественных народов", - говорится в поздравлении.

Глава государства также направил послание отрекшемуся от престола Императору Акихито, отметив, что в Беларуси с большим уважением и пониманием восприняли его решение. "Для меня было большой честью и удовольствием поддерживать с Вами контакты на протяжении прошедших лет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что в период правления Акихито были установлены белорусско-японские дипломатические отношения, страны активно оказывали взаимную помощь в преодолении последствий техногенных катастроф, развивали сотрудничество на международной арене, в экономике, спорте, образовании, культуре и науке.

Глава государства поздравил народ Японии с началом эпохи красоты и гармонии и пожелал жителям этой страны мира и благополучия.-0-

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Теги
Лукашенко, поздравления, Япония
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