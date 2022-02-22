Лукашенко поздравил Ивана Миско с 90-летием: вы внесли большой личный вклад в популяризацию белорусской культуры

Иван Миско
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного художника Беларуси Ивана Миско с 90-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваш уникальный талант, исключительное мастерство и самоотверженное служение делу жизни заслуживают уважение и слова искренней благодарности, - отметил глава государства. - Вы как один из основателей лучших традиций национальной школы монументального искусства внесли большой личный вклад в сохранение, развитие и популяризацию белорусской культуры".
Александр Лукашенко выразил уверенность, что творчество Ивана Миско еще долгое время будет востребованным, а самоотверженность Родине станет примером для молодого поколения.
Президент пожелал юбиляру крепкого здоровья, долголетия и неисчерпаемого вдохновения.-0-