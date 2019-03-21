Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность Президента Казахстана

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность Президента Республики Казахстан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси вы известны как мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа. В ходе нашей недавней встречи в Минске вами была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что белорусско-казахстанское всестороннее плодотворное сотрудничество будет и впредь развиваться в духе стратегического партнерства и доверия.

Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья, благополучия и новых созидательных достижений на высшем государственном посту.-0-