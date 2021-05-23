23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева с 25-летием вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Белорусско-казахстанское взаимодействие в области образования активно развивается и создает прочный фундамент для дальнейшего углубления отношений между нашими странами. Важнейший вклад в расширение двусторонних образовательных контактов вносит Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева. Ваш вуз успешно налаживает прямые связи в академических и научных кругах, выступает в роли координатора деятельности научно-образовательного консорциума высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов двух государств", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что деятельность созданного на базе университета Казахстанско-Белорусского центра научно-технического сотрудничества и входящего в его структуру Центра языка и культуры "Беларусь" служит ярким примером многогранного и плодотворного партнерства между представителями сферы науки, образования и культуры Беларуси и Казахстана.

Коллективу вуза Александр Лукашенко пожелал доброго здоровья, счастья, благополучия и удачи в реализации намеченных целей и новых инициатив.-0-