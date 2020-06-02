Лукашенко поздравил Маттареллу с национальным праздником Италии и пригласил посетить Беларусь

Александр Лукашенко и Серджо Маттарелла. Фото из архива

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Италии Серджио Маттареллу с национальным праздником - Днем провозглашения Итальянской Республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил уверенность, что богатые традиции конструктивного политического диалога и активного экономического сотрудничества, межличностных контактов, культурных и гуманитарных связей создают отличную основу для дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия.

"Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы выразить искреннюю надежду, что в недалеком будущем, после нормализации ситуации, вы сможете лично посетить гостеприимную Беларусь", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Серджио Маттарелле крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному итальянскому народу - мира, благополучия и скорейшего возвращения к обычному образу жизни.-0-