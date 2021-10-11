Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Евгения Гладкова с 80-летием

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Евгения Гладкова с 80-летним юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваш яркий талант, исполнительское мастерство, многолетняя активная профессиональная деятельность способствуют дальнейшему расцвету и популяризации белорусской культуры, вызывают искреннее уважение и благодарность", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня Евгений Гладков успешно передает свой богатый опыт одаренной молодежи, которая достойно продолжает лучшие белорусские творческие традиции.

"Уверен, вы и в дальнейшем будете вносить весомый вклад в национальную сокровищницу отечественного искусства", - подчеркнул глава государства.-0-