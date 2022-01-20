Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Хотиненко с днем рождения

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Владимира Хотиненко с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Индивидуальный режиссерский почерк, преданность делу и целеустремленность позволили вам создать множество ярких работ, внести весомый вклад в развитие современного кинематографа. Уверен, что ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет служить укреплению культурных связей Беларуси и России", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Хотиненко крепкого здоровья, новых успехов, счастья и благополучия.-0-