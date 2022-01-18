18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Тамару Гвердцители с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Верность любимому делу, большой талант и безграничная преданность профессии снискали вам широкое признание ценителей музыкального искусства и настоящую народную любовь, - говорится в поздравлении. - Вы по праву принадлежите к числу выдающихся артистов, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства".

Глава государства выразил уверенность, что деятельность артистки еще долгие годы будет приносить радость многочисленным поклонникам, способствовать развитию культурных связей между народами Беларуси и России.

Александр Лукашенко пожелал Тамаре Гвердцители здоровья, новых свершений, счастья и благополучия.-0-