Лукашенко поздравил Недосекова с ярким успехом на чемпионате Европы

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Максима Недосекова с ярким успехом на чемпионате Европы в Торуне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Эта победа с лучшим результатом сезона в мире убедительно показала, что белорусам есть, кем гордиться. Ты вновь проявил в секторе не только прекрасную форму и бойцовский характер, но и высокую степень ответственности перед командой и болельщиками, настоящий патриотизм и уважение к соперникам", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал спортсмену и его тренерам крепкого здоровья и покорения олимпийских высот.-0-