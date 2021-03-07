Максим Недосеков выиграл золото ЧЕ по легкой атлетике в помещении

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Недосеков выиграл золотую медаль чемпионата Европы в помещении, который продолжается в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Витебской области в главной команде страны в своей лучшей попытке показал результат 2 м 37 см. Это личный и национальный рекорд в данной дисциплине. Благодаря этому достижению Максим Недосеков переместился на первое место в мировом топ-листе.

Серебро выиграл итальянец Джанмарко Тамбери, который записал на свой счет результат 2 м 35 см. Бронзовая награда у бельгийца Томаса Кармоя, который завершил соревнования с показателем 2 м 26 см.

Это вторая медаль белорусской команды на континентальном форуме в Польше. Днем ранее отличилась Ирина Жук, выигравшая бронзовую награду в прыжках с шестом.-0-