Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваше великое Патриаршее служение является примером высокой морали и непрестанного духовного совершенствования, вызывает глубокое уважение и признательность. Все свои усилия вы направляете на укрепление взаимопонимания и согласия в православном мире, утверждение в душе человека христианских ценностей добра, милосердия и справедливости", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что в Беларуси дорожат дружеской поддержкой и пастырской заботой Патриарха Кирилла. "Уверен, что ваша самоотверженная деятельность и впредь будет способствовать упрочению единства народов наших стран", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-