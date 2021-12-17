Лукашенко поздравил пловца Илью Шимановича с блестящей победой и рекордом чемпионатов мира

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по плаванию Илью Шимановича с блестящей победой и рекордом чемпионатов мира на дистанции 100 м брассом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Надеюсь, что уверенное начало нового олимпийского цикла придаст тебе дополнительную мотивацию для покорения самых высоких вершин", - говорится в поздравлении спортсмену.

Александр Лукашенко пожелал Илье Шимановичу крепкого здоровья, счастья и новых достижений во славу родной Беларуси.-0-