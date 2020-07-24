Лукашенко поздравил Президента Узбекистана с днем рождения

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши высокий профессионализм и талант руководителя, самоотверженное служение своему народу по праву снискали уважение и признание на родине и далеко за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что при личном участии Шавката Мирзиёева белорусско-узбекское сотрудничество, основанное на прочных традициях дружбы и взаимопонимания, приобрело качественно новый характер. "Все более содержательным и динамичным становится диалог между нашими государствами на всех уровнях, успешно реализуются масштабные совместные проекты в экономической области, заметно активизировались контакты в научно-технической, гуманитарной и других сферах", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, добра и неизменных побед в каждом начинании.-0-