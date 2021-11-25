25 ноября. Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Румена Радева с избранием Президентом Болгарии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Результаты выборов, которые состоялись в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Болгарии", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что в сегодняшних условиях поддержание прагматичных отношений на принципах взаимного уважения и партнерства отвечает интересам народов обеих стран.
Президент подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Болгарией по широкому спектру направлений: от торговых, инвестиционных и научно-технических связей до гуманитарных контактов и туризма.
Александр Лукашенко пожелал Румену Радеву крепкого здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а болгарскому народу - мира, стабильности и процветания.-0-