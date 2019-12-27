27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Светлану Лясун. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша многолетняя плодотворная деятельность является яркой страницей в истории Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени И.Жиновича. Благодаря виртуозному исполнительскому мастерству, своеобразной интерпретации произведений разных эпох, стилей и жанров Вы стали примером для молодых артистов, заслужили любовь и уважение многочисленных поклонников в нашей стране и за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что неисчерпаемая творческая энергия Светланы Лясун и далее будет дарить радостные минуты любителям музыкального искусства, обогащать сокровищницу отечественной культуры.

Президент пожелал народной артистке крепкого здоровья, успехов во всех делах, счастья и благополучия.-0-