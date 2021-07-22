22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваше творчество обогатило отечественное искусство новыми темами и образами, стало фундаментом для формирования отличительной стилистики национального танца. Благодаря уникальным авторским программам возрождаются наши народные традиции, получают новую жизнь фольклорные мотивы", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что именно под руководством Валентины Гаевой Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки" достиг профессиональных высот и стал настоящей визитной карточкой белорусской культуры.

Президент пожелал народной артистке крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.-0-