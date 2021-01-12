Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Кыргызстане

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что ваша деятельность на этом высоком государственном посту будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического роста суверенного Кыргызстана", - говорится в поздравлении.

Беларусь, оставаясь заинтересованным и ответственным партнером, готова к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья, благополучия, успехов в достижении намеченных целей во имя процветания кыргызского народа.-0-