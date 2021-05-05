Лукашенко поздравил сотрудников сферы информации и связи с профессиональными праздниками

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников сферы информации и связи с Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Благодаря высокому профессионализму белорусских журналистов, издателей, полиграфистов и связистов в стране создан и доступен каждому качественный и достоверный контент, позволяющий людям объективно оценивать реалии сегодняшней жизни. Рассказывая о событиях в стране и мире, реализуя актуальные общественно-политические, социально-экономические, творческие проекты, вы создаете эмоциональный фон и формируете политическую культуру в обществе", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что во многом от гражданской позиции работников этой сферы, умения в условиях внешнего информационного прессинга аргументированно и твердо отстаивать интересы Беларуси зависит незыблемость исконных ценностей народа, традиций и государственного суверенитета.

"Убежден, что в Год народного единства ваши талант и креативность, компетентность и преданность делу будут служить благородной миссии укрепления национального самосознания белорусов - всеобщей гордости за героическое прошлое и свершения предыдущих поколений, чувства сопричастности каждого к достижениям современности, осознания личной ответственности за будущее родной земли", - подчеркнул Президент.-0-