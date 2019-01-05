Лукашенко поздравил соцработников с 100-летием системы органов по труду и социальной защите

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов системы органов и организаций соцзащиты с 100-летием системы органов по труду и социальной защите. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вы являетесь надежным партнером государства в построении справедливого общества, основанного на принципах доброго, внимательного и заботливого отношения к людям, защищаете интересы практически каждого человека", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что достойный труд работников органов социальной защиты, направленный на поддержку ветеранов, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, семей, воспитывающих детей, заслуживает уважения и признания. Александр Лукашенко поблагодарил их за профессионализм, стремление и готовность протянуть руку помощи человеку в трудной жизненной ситуации.-0-
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