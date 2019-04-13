Лукашенко поздравил тяжелоатлета Тихонцова с победой на чемпионате Европы

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по тяжелой атлетике Евгения Тихонцова с победой на чемпионате Европы. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Твоя победа на чемпионате Европы в двоеборье, две малые золотые медали, два континентальных рекорда - яркое и мощное выступление!" - говорится в поздравлении.
Как отметил глава государства, этот успех в очередной раз показал, что белорусы - сильные и талантливые люди, которые способны на многое.
Александр Лукашенко пожелал Евгению Тихонцову так же настойчиво и упорно идти к новым достижениям. "Мы гордимся нашей командой!" - подчеркнул Президент.-0-
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