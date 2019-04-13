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Лукашенко поздравил тяжелоатлета Тихонцова с победой на чемпионате Европы

Президент 13.04.2019 | 09:01

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по тяжелой атлетике Евгения Тихонцова с победой на чемпионате Европы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Твоя победа на чемпионате Европы в двоеборье, две малые золотые медали, два континентальных рекорда - яркое и мощное выступление!" - говорится в поздравлении.

Как отметил глава государства, этот успех в очередной раз показал, что белорусы - сильные и талантливые люди, которые способны на многое.

Александр Лукашенко пожелал Евгению Тихонцову так же настойчиво и упорно идти к новым достижениям. "Мы гордимся нашей командой!" - подчеркнул Президент.-0-

Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в БатумиБелорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми
В весовой категории до 96 кг он показал результат 400 кг (178 + 222 кг). В первом упражнении рывке Евгению Тихонцову не было равных среди конкурентов, он справился со штангой во всех трех попытках.

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Теги
Лукашенко, поздравления, спорт, тяжелая атлетика
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