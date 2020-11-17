Лукашенко: позиция Польши и Литвы по Беларуси может перечеркнуть многие достижения в наших отношениях

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда готова сотрудничать со странами, которые соблюдают принципы взаимоуважения, искренности и порядочности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам внешней политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу - с теми, кто нас уважает, кто считается с нами, нашими интересами), искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях", - сказал Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что речь идет о некоторых западных государствах, с которыми Беларусь в последние годы поступательно и настойчиво выстраивала взаимовыгодные контакты, и особенно о ближайших соседях - Польше и Литве. "К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что против Беларуси снова введены санкции. В связи с этим он поинтересовался, какие шаги предприняла в ответ белорусская сторона и какие дальнейшие планы в отношении Польши и Прибалтики. "Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов? Ведь эти структуры призваны защитить мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государств", - подчеркнул Президент.-0-